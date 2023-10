Christian Nodal y Cazzu pasan noche romántica en México entre piropos flores y amor

Critican a Ema Pulido por comentario violento a Tefi Valenzuela en "Hoy": "Mátala, viólala"nacimiento de su hija en septiembre

, no se habían presentado juntos a un evento público, ayer lo hicieron en México como parte de una noche con temática del Día de Muertos organizada por una conocida revista. Los cantantes no desfilaron por la alfombra negra, pero fueron captados dentro del evento muy acaramelados, y aunque esperaban verlos con su hija en brazos, esto no ocurrió, la pequeña sólo ha sido mostrada en redes sin que su rostro haya sido revelado aún.

Hace unas horas, Nodal apareció cargando a su hija envuelta en una colorida sábana, mientras que la cantante argentina celebró el Día de las Madres en aquél país compartiendo fotos de su bebé en brazos. headtopics.com

En videos que circulan en redes y que los mismos cantantes compartieron en sus redes, se observa a la pareja disfrutar de la velada en la que Nodal fue captado observando cono verdadera mirada de amor a la madre de su hija.Cazzu disfrutó la voz de su amado"papasote" que deleitó con su música a los asistentes; la argentina se encontraba en primera fila, hasta donde llegó el intérprete de regional mexicano.

