Choque múltiple en autopista de Maltrata; 6 vehículos involucrados

A pesar de lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas que lamentar, solo daños materiales y el cierre de la circulación vehicular. En el percance el conductor de una camioneta tipo SUV, derrapó y quedó debajo del contenedor tipo caja seca de un tráiler, por lo cual ameritó apoyo para liberarlo de la unidad.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 251 de la autopista en el citado tramo carretero cuando el conductor de un tractocamión Kenworth amarillo acoplado a caja seca derrapó sobre el pavimento.

Detrás de este, el chófer de un autobús de la línea Autobuses Maltrata-Orizaba, AMO, número económico 9, se frenó de emergencia para evitar la colisión. Detrás hizo lo propio el conductor de un tractocamión el cual quedó descuadrado en la frenada y el conductor de la camioneta la cual al derrapar se fue debajo de la caja seca deéeste.

Detrás de estos dos tractocamiones colisionaron por alcance un tractocamión tipo góndola y una camioneta, obstruyendo la circulación vehicular. Personal de los servicios de emergencia acudieron al lugar para tomar conocimiento y retirar las unidades accidentadas, en el afán de reabrir la circulación vehicular que ya alcanza una fila de nueve kilómetros.Por peregrinaciones, habrá cierres en el centro de Xalapa desde este lunes

