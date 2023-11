Chile jugará la Final de los Panamericanos contra México sin sus porteras

Christiane Endler debe regresar al Olympique de Lyon de Francia, mientras que Antonia Canales se tendrá que reportar con el Valencia para el partido del sábado contra el Sporting de Huelva. La Selección de Chile intentó gestionar un permiso especial para registrar a una tercera portera, pero el Comité de Panam Sports se negó a acceder, ya que deben de cumplir con el reglamento.

