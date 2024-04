Chelsea y Manchester United en busca de mejores resultados

Chelsea y Manchester United no viven sus mejores momentos, los dirigidos por Mauricio Pochettino están lejos de pelear por puestos europeos, mientras que los de Erik Ten Hag no encuentran la regularidad que el entrenador neerlandés quisiera.

El Chelsea está ubicado en media tabla, específicamente en el lugar 12 de la Premier League, 'The Blues' tienen tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos como local, donde no pierden desde febrero, cuando fueron goleador por el Wolverhamtpon. El ManU vive una realidad similar fuera de Old Trafford, los dirigidos por Erik Ten Hag tienen dos victorias, un empate y dos derrotas, la más dolorosa ante el Man City en el derby de Manchester, pero sus buenos resultados en casa lo mantiene en la séptima posición, donde aspiran a los lugares de las competiciones europeas de la próxima temporada. El fin de semana el Manchester United recibirá al Liverpool, mientras que el Chelsea visitará al Sheffield Unite

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



record_mexico / 🏆 38. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Manchester United vs Everton EN VIVO ONLINE Premier League Jornada 28Sigue EN VIVO el duelo entre los Red Devils y los Toffees en el Teatro de los Sueños

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

Manchester United se aferra a Europa tras derrotar 2-0 al Everton en la Premier LeagueCon goles de penal por parte de Marcus Rashford y Bruno Fernandes, los Red Devils sacaron los tres puntos en Old Trafford.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Manchester United vence a Everton y sueña con puestos europeos en la PremierAlejandro Garnacho provocó los dos penales con los que los Red Devils ganaron 2-0

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Manchester United vs EvertonManchester United vs Everton

Fuente: TUDNMEX - 🏆 48. / 51 Leer más »

Manchester United vs EvertonManchester United vs Everton

Fuente: Televisa Deportes - 🏆 21. / 63 Leer más »

Manchester United doblegó al Everton y 'acaricia' puestos europeosCon goles de Fernandes y Rashford, los Red Devils vencieron 2-0 a los 'Toffees'​

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »