'Checo' Pérez habla tras su accidente en el GP de México: "No fue culpa de Charles"

Sergio 'Checo' Pérez tuvo un mal día en el Gran Premio de México, pues el piloto de Red Bull abandonó la carrera muy temprano, ya que cuando comenzó la competencia fue que tuvo un accidente con Charles Leclerc, piloto de Ferrari, por lo que el tapatío dejó el emparrillado. "Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué.

'Checo' en su afán de buscar ganar posiciones para escalar en el Gran Premio de México fue que sufrió un contacto con Leclerc en donde a pesar de que tuvo que meterse a boxes para resarcir el daño que sufrió el RB19, el tapatío ya no pudo continuar en la carrera. "No me salió, pero lo dimos todo por buscar esa victoria. Orgulloso de nuestro esfuerzo Red Bull por el gran trabajo este fin de semana", comentó.

