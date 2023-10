Checo Pérez con optimismo tras abandonar el GP de México: "Vamos a estar bien"

Quedan tres Grandes Premios por delante, por lo que el jalisciense confía en que el avance que logró este fin de semana, le sirva para pelear en Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. "Vamos a seguir por el buen camino, creo que este fin de semana hemos dado otra vez un paso hacia adelante y tengo confianza en que vamos a estar muy bien en la siguiente carrera", comentó Pérez Mendoza.

No pensaba en verdad que Leclerc iba a frenar tan tarde porque él iba por en medio, a él ya lo había pasado y no esperaba que iba a estar ahí", apuntó. Checo admitió que simplemente quería la victoria y el arranque era la clave para ir por ese objetivo. "Creo que hoy, si hubiéramos pensado en el campeonato era un riesgo innecesario, pero solo pensaba en ganar, un pódium para mí en México no hubiera sido suficiente.

