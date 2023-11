Checo Pérez cerca de hacer historia en la Fórmula 1

Checo Pérez está cerca de hacer historia y convertirse en el subcampeón de pilotos de la Fórmula 1, pero para ello no se debe de cometer ningún error en las próximas dos carreras que cierran esta temporada 2023, que son Las Vegas y Abu Dabi. Sin embargo, el piloto tapatío ya hizo lo más difícil, recuperó su confianza y rapidez, lo que para la leyenda del automovilismo mexicano, Michel Jourdain Jr., debería tenerlo tranquilo. "Desde Austin se vio una gran mejoría.

En México andaba muy rápido, lástima del choque de la primera vuelta, pero bueno, eso es más fácil de controlar, andar rápido es lo difícil. Y en Brasil también anduvo muy rápido, hubo un error del equipo en la calificación que le costó muy caro y arrancar mucho más atrás, y pues ahí, los coches eran mucho más competitivos, hasta Aston Martin que estuvo mucho más fuerte, entonces eso lo hizo más complicado. Pero sí, la verdad es que yo creo que Checo debe de estar bastante bastante tranquilo de que su velocidad ya está de regreso", explicó en entrevista exclusiva con RÉCORD el expiloto de NASCAR

:

