Checo Pérez: Así va el mexicano en el Campeonato de Pilotos de F1 tras su abandono en el Gran Premio de México

, en la primera curva y se salió de la pista. Momentos después, pasó lo que para muchos fue una pesadilla,Las imágenes posteriores a su retiro dejaron claro que el mexicano estaba devastado, al igual que su público, el cual espera todo el año ver correr a un ídolo nacional y que

“La oportunidad, el sueño de ganar, de vivir mi carrera con pasión, eso me llevó a arriesgar algo que quizás era muy arriesgado pero que si me hubiera salido, salir de la primera curva en primer lugar”, comentó Pérez tras su retiro.

El mexicano, que tiene 32 podios en su haber, ha logrado meterse entre los primeros tres lugares los últimos dos años en su tierra natal. Por ello, señaló, “hoy un podio iba a ser muy poco”. “Me olvidé del subcampeonato y simplemente quería ganar”, afirmó. headtopics.com

“Si estoy donde estoy es por la pasión que tengo, por la determinación que tengo”, respondió Pérez cuando se le preguntó si hay espacio para la pasión cuando se juega alto tan importante, en este caso, el segundo lugar en el campeonato de pilotos.

“Yo me voy tranquilo a casa porque di todo mi esfuerzo, di todo de mi y me voy orgulloso tanto de mi equipo como de mí porque al final darlo todo de ti es lo que puedes hacer”, manifestó.Disney 100 en TikTok: respuestas al cuestionario de hoy 29 de octubrePittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars: Horario y canal dónde ver EN VIVO el juego de Semana 8 de la NFL GRATIS headtopics.com

Checo Pérez y su gran desafío en el Gran Premio de la Ciudad de MéxicoCheco Pérez enfrenta el Gran Premio de México con el objetivo de ganar la carrera y asegurar su segundo lugar en el campeonato de pilotos Leer más ⮕

¿Cómo seguir a 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México 2023 por WhatsApp?Checa como puedes seguir a 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México de Fórmula 1 por medio de WhatsApp Leer más ⮕

Checo Pérez tendrá un resultado histórico en el Gran Premio de México, según Inteligencia ArtificialEl piloto tapatío busca lucirse frente a su público este fin de semana Leer más ⮕

Checo Pérez culmina tercero en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de MéxicoLas 10 escuderías deberán prepararse para la Clasificación que comenzará a las 15:00 horas locales Leer más ⮕

Gran Premio de México 2023: Checo Pérez termina tercero en la Práctica 3 de F1Este sábado se realizó la Práctica 3 del Gran Premio de México, en donde el tapatío Checo Pérez logró el tercer sitio Leer más ⮕

'Checo' Pérez acaba tercero en la última práctica del Gran Premio de México 2023Checo Pérez finalizó en la tercera posición en la última práctica libre del Gran Premio de México 2023; Max Verstappen se llevó el liderato. Leer más ⮕