'Charro Lomelí', famoso fisicoculturista en León recibió amenazas antes de ser asesinado

Tras el asesinato del famoso fisicoculturista Luis Manuel 'El Charro' Lomelí la noche del jueves 26 de octubre en la ciudad de León, la Secretaria de Desarrollo Social y Humano; Libia García Muñoz Ledo lamentó los hechos: Mis condolencias por el sensible fallecimiento de Luis Manuel 'El Charro' Lomelí, reconocido fisicoculturista leonés.De corazón, deseo pronta resignación a la familia Hurtado Lomelí. Descanse en paz. pic.twitter.

View this post on Instagram A post shared by Luis Manuel Lomeli (@charroifbbpro) Cabe destacar que Luis Manuel 'El Charro' Lomelí ya contaba con amenazas previas en su contra y había logrado sobrevivir a un ataque armado previo, del cual salió con lesiones en el codo y brazo, que requirieron intervención quirúrgica.

