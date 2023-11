CFE perdona el pago de luz a damnificados de Acapulco, conoce quiénes pagarán hasta el 2024

infancias y personas con problemas de salud durante el paso del fenómeno que ha destruido la entidad. Por otro lado, nueve mil millones de pesos se utilizarán para aplazar pagos del Infonavit, Fovissste e IMSS, así como otro monto similar para la condonación de impuestos entre octubre de este año y febrero de 2024.

así como el incremento de beneficiarios en programas de Becas y Jóvenes Construyendo el Futuro. También se destinarán cinco mil millones de pesos para pagar laGuerrero en alerta por “Otis”: Evelyn Salgado exhorta a la población seguir estas recomendaciones

Adicionalmente, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, mencionó que se podrán activar recursos de entre 30 y 60 millones de dólares del bono catastrófico, lo que dependerá de la evaluación que se está realizando, y usar 5 mil millones de pesos del seguro de desastres para reembolsar¿Cuáles son las 20 acciones del programa ante"Otis?-Adelanto del pago de pensiones y programas para el Bienestar: 508 millones de pesos.

-Apoyo por parte de Hacienda del pago de la mitad de los intereses de los créditos otorgados por la banca comercial a 373 hoteles de Acapulco: 5,000 mdp.-Entrega de paquetes de enseres domésticos dañados por la inundación: 4,000 mdp-Nuevo apoyo a todas las escuelas a través del programa La Escuela es Nuestra: 457.7 mdp.

