¡Cerca San Luis! El disparo de Güémez apenas a un costado

Árbitro vio como "accidental" lesión de Brian Rodríguez¡Contragolpe letal! Xolos anota el 2-0 ante Tigres¡Se salva Mazatlán! Cervantes revienta el metal¡Gol del América! Henry marca el 0-1 a pesar del choque con Sánchez¡Primer aviso de Xolos! Castañeda quiere el primero

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RECORD_MEXICO: América enfrentará al Atlético San Luis sin Julián Quiñones, quien es baja por lesiónAndré Jardine no contará con su goleador por segundo partido consecutivo

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Hombre y mujer amanecen muertos con huellas de violencia por San Luis Rey de CelayaAunque vecinos de San Luis Rey en Celaya aseguran no haber escuchado balazos en la madrugada, se desconoce si fue este el lugar del doble asesinato

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Hombre y mujer amanecen muertos con huellas de violencia por San Luis Rey de CelayaAunque vecinos de San Luis Rey en Celaya aseguran no haber escuchado balazos en la madrugada, se desconoce si fue este el lugar del doble asesinato

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: América o San Luis: La Inteligencia Artificial nos da su pronósticoQuién ganará? Descubre el pronóstico de la IA y las claves del enfrentamiento entre el líder, América, y San Luis.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Ricardo Gallardo pone 3.7 mdp en manos de estudiantes de San Luis PotosíAlumnas y alumnos de preparatoria y universidad agradecieron al gobernador de San Luis Potosí por impulsar becas, con las que podrán continuar con sus estudios y titularse

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: La probable alineación del América para enfrentar al Atlético de San LuisEl conjunto americanista visita al Atletico de San Luis con múltiples bajas, sin embargo, los de Coapa ya tienen su lugar asegurado en los Cuartos de Final

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕