CDMX colaborará en el proyecto Generation Restoration por el Medio Ambiente

(SbN), que contribuyan a hacer frente a la triple crisis planetaria de pérdida de naturaleza, cambio climático y contaminación. Además, ayuda a las ciudades a prosperar mientras cuidan el medio ambiente, así como a contribuir a lograr la Meta 12 del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal:

aumentar las áreas verdes, su calidad y los beneficios de estos espacios verdes, así como las áreas azules y urbanas para el año 2030.Aunque se seleccionaron 20 ciudades para participar en el novedoso programa, ocho de ellas, incluida

la CDMX, participarán en proyectos piloto innovadores para restaurar sus ecosistemas con 12 ciudades modeloCabe destacar que las autoridades capitalinas destacaron que con el el gobierno de la Ciudad de México está progresando en la mejora de las condiciones ambientales en todas sus dimensiones. Asimismo, recordaron que, en solo cinco años

se han intervenido cinco Áreas Naturales Protegidas con proyectos para su rehabilitación socioambienta l, lo que ha permitido sean visitadas por más de 2 millones de personas cada año. De igual forma, se han creado más de mil jardines para polinizadores con ayuda del

