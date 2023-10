Catedráticas de Contaduría y Administración ya denunciaron violencia ante UV

Procedieron ante Unidad de Género; exigen que director Jerónimo Ricárdez sea separado del cargo mientras lo investiganCatedráticas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana (UV) rompieron el silencio y al manifestarse en la Rectoría confirmaron que interpusieron siete denuncias por distintos actos de violencia, de las cuales un caso es de un profesor.

Jessica García, académica de la Facultad, explicó que procedieron interponiendo las denuncias correspondientes, sin embargo, Ricárdez Jiménez continúa ejerciendo el cargo, lo que podría ocasionar la revictimización de las afectadas.

“Poco a poco se han ido sumando (afectadas), pero cómo se van a animar más si viendo esta situación obviamente da a pensar que es mejor quedarse calladas”, refirió. La académica Suzel Gómez Jiménez añadió que el director concede permisos para comisiones a sus allegados, pero al resto de trabajadores les da largas y los obliga a realizar más trámites de los necesarios para poder gestionar sus derechos laborales, lo headtopics.com

Por su parte, la profesora María del Carmen León Hernández señaló que prácticamente fue “congelada”, perdiendo toda su carga académica desde que Ricárdez Jiménez ocupó la dirección, señalando que su periodo concluirá dentro de dos años.

“Tenía una materia de base, me llamaron y me dijeron que se canceló. Todas las materias que yo di se las entregó a las personas que ella siempre ha apoyado. Ahorita tengo clases porque fui al Sindicato para que me dieran la oportunidad de concursar. Yo sé que terminando esto (el director) me congela si él se queda en el cargo". headtopics.com

“Ganan los recomendados que acaban de salir de una maestría o doctorado sin experiencia (…), cómo es posible que de veinte jóvenes todos me ganen y tengan dos o tres experiencias educativas por semestre y yo tenga que esperar para ver si me dan una, eso puede caer en discriminación laboral por edad”, opinó.

