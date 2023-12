Casi 200 países lanzan un llamado histórico para abandonar los combustibles fósiles

Casi 200 países lanzaron este miércoles un histórico llamado para efectuar 'una transición' energética que permita abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Esta transición de las energías que han causado el calentamiento del planeta debe acelerarse 'en esta década crucial', explicó el texto. 'Hemos sentado las bases para lograr un cambio transformador histórico', declaró el presidente de la conferencia, el emiratí Sultan Al Jaber, tras la aprobación de la declaración.

'Por primera vez, tenemos lenguaje sobre combustibles fósiles en una declaración', se congratuló Jaber, ante los aplausos de los ministros y responsables presentes, que negociaron un día más allá del cierre oficial de la COP28





