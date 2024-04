Carlos Hermosillo confiesa que dejó de hacer goles por una actriz

Carlos Hermosillo recordó que un romance con una actriz derivó en una baja en su desempeño en las canchas. Confesó que dejó de marcar goles a raíz de que comenzó su romance con la también cantante de lo enamorada que estaba de ella. Mi carrera empezó a caer porque estaba perdidamente enamorado de ella y estaba muy distraído. Mi focus se fue a otro lado, dejé de hacer goles y de repente me sacaban. Que te corten ya está gacho, pero por carta y estando en 'Tlaxcala'...

💔🫠 (tenían 19 años y no hay rencor). Señaló que ante esta situación fue su padre el que lo hizo caer en cuenta de que debía centrarse en su carrera como futbolista. 'Mi papá me agarró un día y me dijo 'A ver, me pediste que querías jugar profesional, te di la oportunidad. Dejaste la escuela, llegaste al futbol profesional y vas a tirar todo a la mier... por una mujer

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



LaRazon_mx / 🏆 13. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Carlos Hermosillo critica convocatoria de Guillermo Ochoa a Selección MexicanaEl histórico goleador cuestionó a Jaime Lozano por llamar al portero de la Salernitana, ya que en el Tricolor “tienen que estar los mejores”

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Gignac supera a Carlos Hermosillo y Jared BorgettiEl delantero de los auriazules llegó a 205 goles con los felinos y a 19 en Concachampions.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Carlos Bonavides defiende el AIFA y critica a Carlos Alazraki: 'detractores del presidente'El actor pide críticas objetivas para AMLO

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Citarán a comparecer a Natanael Cano tras sobornar a policías de HermosilloInvestigan el posible delito bajo la hipótesis de cohecho, con base en videos que el propio Natanael difundió en redes sociales

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Natanael Cano comparecerá ante autoridades de Hermosillo por señalamientos de sobornoDe acuerdo con el fiscal del Estado, el cantante está siendo investigado por cohecho

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Reportan avistamiento de cohete de SpaceX en Hermosillo, SonoraEl cohete Falcon 9 de SpaceX, lanzado desde California, dejó una estela luminosa visible desde Hermosillo.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »