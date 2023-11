Característica lluvia de Orizaba, no detuvo el tradicional desfile de Catrinas

Ataviadas las catrinas con vestidos típicos de distintas regiones del país, pero encabezando el traje de la ciudad de Orizaba, fue como salieron de la conocida Casa Consistorial, ubicada en el centro histórico para recorrer la calle donde se ubica la catedral San Miguel Arcángel, pasar por el Parque Castillo, transitaron junto con los catrines por la Calle Colón y se lucieron por algunos metros aledaños a la Alameda y cruzar el Puente Independencia.

Decenas de personas se dieron cita en estas calles para poder presenciar un desfile, que, aunque fue corto mostraba el ánimo de los participantes por ser parte de esta actividad en la ciudad. La lluvia la cual no es novedad en Orizaba, no logró espantar a la gente, sino que con aplausos recibieron a cada uno de los artistas que detrás de los huesos de su calavera representativa, mostraban felicidad por ser parte del desfile que tras la pandemia no se había podido efectuar.

La elegancia de cada una de las damas no se hizo esperar, así como tampoco la belleza de una pequeña Catrina de no más de 8 años. De igual forma la música de dos bandas prendió al público, pues iban entonando un sin número de canciones propias de esta temporada como la de "La llorona".Por peregrinaciones, habrá cierres en el centro de Xalapa desde este lunes

