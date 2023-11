Captan a sobrecargo de Aeroméxico grabando por debajo de la falda a una pasajera; fue suspendido

La periodista Ximena Garmendia publicó un video en el que se observa a un empleado en cuclillas y, con su mano derecha, porta un celular con el que presuntamente graba desde el suelo a una pasajera que viste una falta.Avión de Aeroméxico falla y regresa de emergencia al aeropuerto de París

Incluso, se aprecia que el trabajador de Aeroméxico acerca el celular a la mujer que aborda el avión. De acuerdo con la periodista, el sujeto repitió varias veces la acción. “Aeroméxico, en acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, lamenta lo sucedido y reitera que no se permitirá ninguna conducta inadecuada en sus operaciones”, indicó la aerolínea en un comunicado.

