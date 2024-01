Capitanes del Mundo: Una docuserie emocionante sobre los capitanes de las selecciones nacionales en la Copa del Mundo

Recientemente se estrenó en Netflix la Docuserie “Capitanes del Mundo” que lanzó Netflix en asociación con FIFA+ y que está en boca de todos los que amamos el fútbol. Hay varias razones para ello. Vamos a profundizar en Capitanes del Mundo. Primero, el formato no es innovador, no hay nada nuevo en estos términos. Me atrevo a decir que sigue “a pie juntillas” el formato de “Formula 1: Drive to Survive” siendo que los directores son otros.

Esto no desacredita en nada al producto final, todo lo contrario, nos demuestra que la fórmula funciona si el ensamblaje es el correcto. En esta docuserie vemos un maravilloso acercamiento emocional y detrás de cámaras de lo que implica ser capitán de una Selección Nacional en una Copa del Mundo y el impacto que puede llegar a tener a nivel familiar, de un equipo y de un país. Tiene un ritmo trepidante, no se detiene en largas charlas explicativa





