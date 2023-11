Capcom considera que usar mods es otra forma de hacer trampa en los juegos

Evidentemente, esta posición ya está generando polémica en la industria. Si bien es cierto que, a nivel técnico, los mods también realizan cambios al funcionamiento de un videojuego,Hacer trampa en un juego implica sacar ventaja por medio de un proceso que, asumimos, está prohibido. De hecho, buena parte de los jugadores tramposos están presentes en títulos multijugador. Violan las normas y arruinan las partidas de sus rivales.

Los mods simplemente tienen como propósito hacer que tu experiencia mejore. Ya sea visual o funcionalmente. Un punto importante es que los creadores de mods, por lo general, desarrollan su código para que funcione solo en modalidades en solitario, lo cual evita que el jugador parta con ventaja en la vertiente competitiva.

Aun así, en Capcom piensan que los mods no son muy diferentes de las trampas."La mayoría de los mods pueden tener un impacto positivo en el juego", agregan. Su afirmación, aunque correcta, carece de la mención de un propósito.la instalación de mods podría causar errores o problemas de rendimiento

en los juegos. Lo anterior, a su vez, incrementa el número de quejas a su equipo de soporte, que ciertamente no debería hacerse responsable cuando un usuario instala software desarrollado por terceros.

Podríamos pensar que esta exposición de Capcom tiene como fin satanizar los mods para, posteriormente, prohibirlos. No obstante, la empresa solo pretende difundir que estos recursos, al menos en su caso, les generan un. Especialmente porque su equipo de soporte tiene que atender más quejas y después comprobar si el fallo pertenece al juego o al mod.. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ENSEDECIENCIA: Así puedes saber si una persona tiene diabetes observando estas características en su orinaLa diabetes es una enfermedad que afecta a muchas personas en todo el mundo. En esta nota, vamos a explorar qué es la diabetes, por qué ocurre, cuántos tipos existen y cuáles son sus principales si…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

FORO_TV: Se Forma la Depresión Tropical Cinco-E; Se Prevén Lluvias Intensas en Estas AlcaldíasNoticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

HIPERTEXTUAL: ‘GTA 6’: una patente de Rockstar revela una de las mayores novedades de los NPCsEsta patente de Rockstar Games expone un complejo sistema de animaciones por bloques que haría su debut en 'GTA 6'.

Fuente: Hipertextual | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Estas plantas deben estar en la entrada de tu oficina para atraer abundancia y eliminar envidiasRecuerda siempre ubicarlas en lugares donde puedan recibir luz y cuidarlas para que su energía se mantenga viva y saludable

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Línea 1 del Metro: estas son las estaciones que ya tienen servicio desde noviembreTras un año de cierre, la línea rosa que corre de Pantitlán a Observatorio operará de manera parcial

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: Pocos las conocen pero estas son las mejores marcas de lavadoras en México, según PROFECOLavar tu ropa no es una actividad que se deba realizar en cualquier condición, pues necesitas el equipo y los insumos correctos para no dañarla. Las telas requieren de un detergente adecuada, así c…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕