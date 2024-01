Candidatos republicanos se enfrentan en debate crucial

Mientras emprenden el esfuerzo para convertirse en la principal alternativa republicana a Donald Trump. Hay mucho en juego tanto para Haley, la exembajadora de la ONU, como para DeSantis, el gobernador de Florida. Antes de las asambleas electorales del próximo lunes en ese estado, en las que un buen resultado podría proporcionar un impulso muy necesario a medida que se intensifica la campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano.

Su omisión de mencionar la esclavitud como la causa fundamental de la Guerra Civil y una broma de que los votantes de New Hampshire tendrán la oportunidad de “corregir” los resultados que surjan en Iowa. El líder de la carrera volverá a estar ausente. Los retos para ambos candidatos en este debate. En estilo, si no en sustancia, el debate cara a cara de este miércoles puede ofrecer lo más parecido a un adelanto de un debate sobre elecciones generales que hayamos visto. No hay lugar donde esconderse ni otros candidatos que se interpongan en el camino





Univision » / 🏆 50. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La oposición presenta lista de candidatos al Senado para las elecciones federalesLa alianza opositora integrada por PAN, PRD y PRI tiene una lista de 65 candidatos al Senado de la República para las elecciones federales de este año. Buscan una bancada fuerte y competitiva ante la alianza oficial de Morena, PT y Partido Verde.

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

Familia venezolana detenida en México mientras intentaba solicitar asilo en Estados UnidosLa familia de Daniel Bermúdez huyó de Venezuela y se dirigía a Estados Unidos para solicitar asilo cuando funcionarios de inmigración detuvieron el tren de carga en el que viajaban a través de México. Su esposa fue separada de la familia y llevada a la frontera sur de México, a pesar de tener permiso para ir a Estados Unidos.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Trump elogió la represión china en la plaza de TiananménDonald Trump elogió la represión violenta del gobierno chino en la plaza de Tiananmén en una entrevista con la revista Playboy en 1990.

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Empresas de Trump recibieron millones de dólares en pagos de gobiernos extranjeros durante su presidenciaLas empresas propiedad del expresidente Donald Trump recibieron al menos $7.8 millones en pagos de gobiernos extranjeros durante su presidencia. El informe de 156 páginas titulado “La Casa Blanca en venta” fue elaborado por los demócratas del Comité de Supervisión y muestra cómo más de 20 naciones extranjeras, encabezadas por China y Arabia Saudita, gastaron millones de dólares en las empresas de Trump.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Trump critica el flujo de inmigrantes en Estados UnidosEl presidente Trump critica el número récord de inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin un estatus legal inmediato y utiliza palabras similares a las de Adolf Hitler al reprender al equipo de Biden por el flujo de inmigrantes.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Trump busca inmunidad presidencial en la Corte SupremaEl expresidente Donald Trump acude a la Corte Suprema para evitar un proceso de apelación y defender su inmunidad presidencial. La Corte Suprema estudiará la petición de forma urgente.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »