Candidato presidencial Viv Ramaswamy enfrenta dificultades en su campaña

La madrugada del martes 9 de enero, la candidatura de Viv Ramaswamy quedó literalmente atascada, o mejor dicho, su autobús de campaña, que quedó inmovilizado en la nieve cerca de Des Moines, la capital de Iowa, estado donde se realizará el próximo lunes los caucus con los que arrancan las primarias presidenciales.

Ramaswamy logró salir de la nieve, pero la imagen podría ilustrar el momento que está viviendo su campaña, que a días del inicio del proceso electoral, no logra recuperar el terreno que alguna vez tuvo y que ha venido perdiendo progresivamente. Una demostración es que Ramaswamy no estará en el cuarto debate republicano que se realizará este miércoles en Des Moines, pues no alcanzó el 10% en las encuestas que exigen los organizadores del Partido Republicano para integrar el panel del debate. Y sus ideas (el favorito para quedarse con la nominación presidencial republicana) pero, según él mismo, más “elegible” que el expresidente, destacó al principio de la campaña por su estilo agresivo y “franco”, que algunos comparaban con el del exmandatari





