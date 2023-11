Candidato por el Frente Amplio por México debe convenir a la unidad de la alianza, considera Sandra Cuevas

por parte de la Alianza debe ser emitida por los dirigentes de la capital del país (PAN, PRI y PRD) y considerar los elementos de decisión que más convengan a la unidad de la propia Alianza partidista.

Indicó que lo anterior responde a publicaciones recientes vinculadas a declaraciones de Marko Cortés, Presidente Nacional del PAN, en el sentido de que el

Indicó que una vez consensuada la decisión, serán los alcaldes aspirantes de la UNACDMX quienes emitan postura al respecto, por lo que Sandra Cuevas y el alcalde con licencia de Benito Juárez,Reiteró que la Alianza será la ganadora en la contienda electoral del 2024, considerando la fuerza mostrada en los pasados comicios de 2021 y con base en los resultados de las gestiones exitosas realizadas por los Alcaldes de oposición en la Ciudad de México.

