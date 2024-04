Candidato de la coalición 'Fuerza y Corazón por Guanajuato' listo para el debate en Celaya

Celaya , Guanajuato .- El candidato de la coalición con “Fuerza y Corazón por Guanajuato ”, Javier Mendoza Márquez, afirmó que está listo para el debate de los candidatos a la alcaldía de Celaya , el cual se llevará a cabo el próximo 19 de abril, y en el cual espera golpeteo político y críticas sobre todo enfocadas al tema de la seguridad.

Celaya¡Todavía alcanzas! Amplían convocatoria de becas en Celaya hasta esta fecha En relación al candidato de Morena, Juan Miguel Ramírez, quien llegó a la candidatura al suplir a la candidata Gisela Gaytán tras su asesinato hace dos semanas, hasta este lunes aún no cuenta con el registro ante el IEEG, por lo que de no obtenerlo al viernes no podría participar en el debate.

