Candidato a regidor en Celaya se encuentra desaparecido

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el candidato a regidor del primer Ayuntamiento en Celaya, Adrián Guerrero, se encuentra en calidad de “desaparecido” y no de fallecido. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) precisó que el candidato a primer regidor del Ayuntamiento en Celaya, Adrián Guerrero Caracheo se encuentra en calidad de no localizado y no fallecido.

En una breve tarjeta informativa reportó: “En seguimiento al homicidio de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, nos han actualizado la información referente al candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien hasta el momento se encuentra en calidad de no localizado; y no fallecido, como se reportó esta mañana”. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está en espera del avance de las investigaciones para dar con su paradero

