Candidato a la gubernatura de Jalisco confía en reintegrar a Alberto Esquer en la fórmula del Senado

“Es una injusticia enorme y una decisión que raya la inconstitucionalidad la tomada por el propio INE” fueron las palabras de Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco al cuestionarle sobre la situación de Alberto Esquer, razón por la cual confía que una vez que sesione el tribunal electoral, les dará la razón para reintegrarlo a la fórmula del Senado de la República, pues solamente estaban dejando una candidatura por Movimiento Ciudadano.

Enfatizando que de ganar la elección; como lo piensan hacer, se quedarían con un solo senador para Jalisco, que además, descompondría la composición del Senado a nivel nacional, teniendo uno menos. “O sea no tiene ninguna lógica. Por eso yo estoy seguro que mañana y si no es que en ocho días porque puede ser que se enliste mañana en la Sesión del Tribunal, sesionan los miércoles y si no es mañana va a ser el miércoles de la siguiente semana, nos darán la razón para reintegrar a Alberto Esquer en la fórmula del Senad

