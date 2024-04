Candidato a la alcaldía de Azcapotzalco critica gobiernos frívolos

El candidato a la alcaldía de Azcapotzalco, aseguró que los habitantes de la demarcación están cansados de los gobiernos frívolos de quienes quisieron gobernar desde las redes sociales, por lo que demandan que asuma el gobierno una persona real que conozca los problemas de la zona.

En entrevista con Adriana Delgado, para El Dedo en la Llaga de Heraldo Radio, aseguró que el gobierno del PAN, PRI y PRD, pues vecinos denuncian que no hay cámaras, las que existen no funcionan, no hay coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otras cosas. Consideró que era sólo una fachada que hubiera énfasis en la seguridad, pues señaló que a diferencia de cuando ese territorio fue gobernado por Morena, que tenía mil policías en toda la alcaldía, cinco millones de personas que transitan por las calles la acompañará un acto de campaña y destacó los logros que el actual candidato al Senado tuvo en la Ciudad de México, al frente de la Policía capitalina

