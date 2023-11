Canciller de Uruguay renuncia tras la filtración de audios relacionados con escándalo

Renunció al cargo luego de que se dieron a conocer los audios en los que parece pedirle a la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, que no entregara su teléfono a los investigadores. Ache, quien renunció el año pasado, testificó horas antes ante la fiscalía como parte de una investigación en torno al pasaporte de Marset.

Después de que se dieron a conocer los audios, líderes de la oposición hicieron un llamado para que el presidente Luis Lacalle Pou, quien se encuentra en Estados Unidos, despidiera a varios altos funcionarios, incluidos Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Bustillo dijo que hablará con la prensa después de testificar ante la fiscalía, lo cual está programado para el viernes. Bustillo había testificado previamente ante legisladores que la emisión del pasaporte de Marset involucró un"trámite administrativo" y no fue un tema político. También argumentó no tener conocimiento del caso, asegurando que el nombre de Marset no era tan conocido como lo es ahora.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIOTIEMPO: Luis Suárez sería la siguiente bomba del Inter Miami de Lionel MessiDesde Uruguay reportan que el Pistolero estar´´ia viviendo sus últimos momentos como jugador del Gremio.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: Inundaciones en Uruguay deja a 2 mil 500 personas desalojadasLa Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente se prevé que para el 6 y 7 de noviembre suba el nivel del agua

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

DEPORTESMINUTO: Panamericano: la crítica indirecta que recibió Marcelo Bielsa por la eliminación de UruguayEl equipo quedó fuera en primera fase.

Fuente: deportesminuto | Leer más ⮕

TUDNMEX: Luis Suárez volverá con Uruguay para Eliminatorias de ConmebolEl cuadro de la MLS anunció este miércoles movimientos en su plantel de cara a la temporada 2024.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: Regresa ante Messi... Luis Suárez volverá con UruguayEl delantero fue reservado por Marcelo Bielsa para las Eliminatorias de Conmebol ante Argentina y Bolivia.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

PROCESO: Renuncia Fiscal de Zacatecas, Francisco Murillo; acusan que deja el cargo 'sin rendir cuentas'En la sesión de este martes del Congreso del Estado se dio lectura y admitió la renuncia irrevocable presentada por el fiscal zacatecano, misma que surtirá efecto a partir del primero noviembre.

Fuente: proceso | Leer más ⮕