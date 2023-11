Canciller Bárcena viaja a Washington a primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas

Se trata de la tercera visita de la secretaria Bárcena Ibarra a la capital de Estados Unidos, donde también sostendrá encuentros con senadores, jefes de Estado y mandatarios. Este primer día, de tres, la secretaria de Relaciones Exteriores tiene contemplada una reunión con senadores, con quienes dialogará de los resultados y avances del Diálogo Económico de Alto Nivel, del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad y de la Declaración de Palenque.

Para el jueves 2 de noviembre, la canciller estará en el Foro de Inversión Responsable APEP – BID, en dos encuentros con los jefes de Estado de Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, así como de Ecuador, Chile y Perú. Además, estará en el panel “La integración económica como motor del crecimiento inclusivo”.Gabriel Boric.

El último día de actividades estará en el Departamento del Tesoro y en la Casa Blanca, donde se realizará la Sesión Plenaria de Líderes"en la que abordarán los esfuerzos para impulsar una mayor estabilidad económica y prosperidad regional a través del trabajo colaborativo bajo la Alianza de las Américas" .

También visitará la Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos y sostendrá una reunión con personas empresarias mexicanas.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Alicia Bárcena inicia gira de trabajo en Washington para reuniones de alto nivelAlicia Bárcena, titular de la SRE, visitó Washington para realizar reuniones de alto nivel.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Mexicana Michelle Ravel ya pudo salir de la Franja de Gaza y va rumbo a El Cairo: SRELa canciller Alicia Bárcena indicó mediante una nota enviada al presidente López Obrador que el gobierno mexicano seguía pendiente del caso con el embajador de México en Egipto

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Van 305 personas extranjeras localizadas tras paso de huracán “Otis” en Acapulco“Son ya 12 países a quienes hemos asistido para localizar al total de sus nacionales buscados en la zona, y quienes ya están fuera de riesgo”, dijo la canciller Alicia Bárcena

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EXPPOLITICA: Partido Verde podría romper alianza con Morena en CDMX si no va García HarfuchEl diputado local Jesús Sesma declaró en entrevistas que el PVEM podría no apoyar la alianza con Morena y PT de ser otra la persona seleccionada para la Jefatura de Gobierno.

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: De no ser Harfuch candidato en CDMX, Partido Verde amaga a Morena con romper alianzaJesús Sesma, secretario general del PVEM consideró al exjefe de la policía como el mejor perfil rumbo a las elecciones de 2024

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Sin Mauricio Trejo ni Ricardo Villarreal sería posible alianza PAN-PRI en San Miguel de AllendeLeón es el municipio donde más se manifestaron los militantes del PAN en contra de ir con el PRI; la dirigente blanquiazul, Pilar Ortega dio a conocer que el 60% de los militantes no quieren una alianza

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕