Cancelan cierres viales en la Pachuca-Huejutla por Día de Muertos

Asimismo, se les pide a los usuarios mantenerse en contacto mediante las vías oficiales y conocer la situación de la oJueves 9 al martes 14 de noviembretramo Real del Monte-Huasca se estima quedaría lista para inicios de 2024 por lo que los trabajos continúan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Desplegarán operativo de seguridad en Pachuca por Día de MuertosHabrá 50 elementos de la policía municipal en los panteones de la ciudad

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Celebran festival Barrios con Tradición impulsado por Día de Muertos en PachucaVecinos de más de 20 barrios altos participaron en las actividades organizadas por la fundación María Elena Moreno

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Día de Muertos: todas las actividades del Festival del Terror en barrio El Arbolito, PachucaEn el barrio El Arbolito se realizarán actividades para toda la familia, desde concurso de disfraces, una casa del terror y encuentro de bohemia

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Inicia Xantolo con apertura del centro ceremonial en la plaza de HuejutlaEl edil Daniel Andrade entregó el bastón de la amistad al secretario Bardales, y recalcó que es símbolo de unidad entre los pueblos de Hidalgo

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Cancelan trasvase de agua de la Presa El Cuchillo de Nuevo León a TamaulipasLa Comisión Nacional del Agua confirmó anoche lo que había anunciado el Gobernador de NL, Samuel García: Que se cancelaba el envío por esta ocasión

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: MLS: Inter Miami y Lionel Messi cancelan su gira por AsiaEl club estadounidense informó que la cancelación se debió a "circunstancias imprevistas" en el país asiático

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕