CANACO y Cruz Roja de Orizaba colectarán ayuda para Guerrero

"A través de la CONCANACO SERVITUR que es la confederación que agrupa las 257 cámaras de comercio de todo el país, se llevó a cabo un convenio con la Cruz Roja para atender el tema del Estado de Guerrero y sus municipios.

El horario en que se podrán llevar las cosas a las oficinas de esta cámara, será de las 9:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes. Explicó que todo lo que se logre reunir será trasladado por la Cruz Roja de Orizaba a su similar en Puebla y ellos enviarán todo a Guerrero.

También anunció un Radiotón que se realizará el próximo sábado 4 de noviembre, pues dos estaciones de radio de la ciudad se han unido para recolectar productos que sean mandados a los hermanos guerrerenses.

Estos se recibirán en un centro comercial ubicado en la avenida circunvalación entre Norte 4 y 6. Se podrán llevar los víveres de 10:00 a 16:00 horas. Entre los productos que se requieren destacan: aceite, arroz, frijol, atún, leche en polvo, aquellos que tienen que ver con limpieza en general pero también con limpieza personal.

Rollo de papel, toallas femeninas, pañal para adultos y bebés. Algunas personas también se han sumado al llamado de enviar croquetas para perros y gatos.Por peregrinaciones, habrá cierres en el centro de Xalapa desde este lunes

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALCALORPOLITICO: O nos ayudan o dejamos de ayudar, advierte Cruz Roja Orizaba a alcaldesEl presidente de la delegación de la Cruz Roja Orizaba, Ivan Tamer Chahin, advirtió que si no hay respuesta de parte de los alcaldes de la zona para apoyar a la Benemérita Institución, podría ésta ya no da...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

MILENIO: Voluntarios de Cruz Roja trabajan las 24 horas del día para llevar ayuda a GuerreroMás de cien voluntarios en el centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana continúa trabajando las 24 horas del día.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Uriel Antuna entregó víveres que Cruz Azul donó a la Cruz Roja para damnificados por OtisEl atacante de La Máquina colaboró al realizar esta entrega para las personas afectadas en Guerrero.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: Cruz Roja León solicita voluntarios; así puedes sumarteTe decimos cómo puedes sumarte para ser voluntario y realizar actividades de primeros auxilios, armado de víveres y atención hospitalaria.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Walmart donará 100 mdp para recuperación de AcapulcoLos recursos económicos se moverán a través de organizaciones como la Cruz Roja

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Despensas entregadas en Acapulco duran entre 5 y 7 días: Cruz Roja; piden seguir donandoCarlos Freaner, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana indicó que en la zona de desastre 'hay mucha desesperación, mucha ansiedad'.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕