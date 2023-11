Cambio de horario 2023: ¿Qué estados ajustarán sus relojes este noviembre?

El decreto que suspendió la Ley del Sistema de Horario, que entró en vigor desde el 29 de diciembre de 2001, quedó sin validez ante la aplicación del Horario Estacional. Sin embargo, la nueva Ley de los Husos Horarios establece que los 33 municipios de la franja fronteriza mantengan un horario según las estaciones del año para que coincidan con las entidades sureñas de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Salario mínimo 2024... ¿De cuánto es el aumento que proponen los ‘patrones’ de México? El ajuste se hace debido a la relación de los municipios fronterizos con Estados Unidos. En el caso de Sonora, se debe a un acuerdo comercial con el estado de Arizona, mientras que en Quintana Roo se hace por cuestiones turísticas.Este cambio se planteó debido a preocupaciones sobre la salud y el ahorro de energía.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín.

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.El cambio de horario de invierno entrará en vigor el 5 de noviembre de 2023, a las 02:00 del primer domingo del mes. En este día, algunos estados de la República Mexicana y ciertos municipios deberán atrasar su reloj una hora.

