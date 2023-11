Cambio climático y Acapulco: autoridades y empresarios ignoraron estudio de 2014

Los documentos incluían una “matriz de medidas de adaptación al cambio climático para Acapulco”, para el caso de vientos extremos, olas de hasta siete metros, lluvias torrenciales y deslaves. Dentro de esas encomiendas estaba el fortalecimiento de anclajes de infraestructuras, cuyo objetivo era

evitar el derrumbe, por ejemplo, de anuncios espectaculares y daños en construcciones, pero hace una semana dentro de los destrozos se observó que, incluso, el bungee,resistentes a los vientos huracanados para evitar la pérdida de los servicios, pero lo que se observó fue que se desprendieron 38 líneas de alta tensión y más de 10 mil postes, y se perdió la totalidad de las telecomunicaciones.

Tampoco se ejecutaron las sugerencias para implementar un sistema de alerta temprana que faculte a los tomadores de decisiones, individuos y comunidades que enfrentan una amenaza, a que actúen con suficiente tiempo y de modo adecuado paraoceanográficas

, los sitios de Veracruz, Cancún y la Riviera Maya son los más vulnerables por hallarse en zonas bajas y planas, mientras que los menos vulnerables son: Huatulco, Acapulco y Nuevo Vallarta que por estar en bahías están más protegidas”, indica el documento al que accedió EL UNIVERSAL.No obstante, para el caso de las categorías 2, 3 y 4, la probabilidad era de 4.

“Otis fue un fenómeno que sorprendió incluso a científicos. Esto nos enseña a no menospreciar la llegada de cualquier fenómeno. Se tendrá que replantear toda la infraestructura, pues ya sucedió. Así como el sismo en 1985 dio lugar a un nuevo reglamento de construcción y alerta sísmica, se deben crear nuevas políticas de protección civil, no sólo en Acapulco, esto debe ser un parteaguas en todos los destinos.

