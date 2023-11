Call of Duty: Modern Warfare III requiere mucho espacio de almacenamiento

Call of Duty: Modern Warfare III está muy cerca de llegar a las tiendas, pero el acceso anticipado a la campaña single-player ya está disponible para todos aquellos que reservaron el título. No obstante, los jugadores levantaron la ceja cuando vieron la cantidad de espacio que requiere la instalación. Ciertamente, la franquicia de Activision es infame por ocupar mucho espacio en los SSD de las consolas y la PC

. Por desgracia, la más reciente entrega sigue con la tradición y es necesario tener muchos gigabytes disponibles para instalar todo el paquete. Video relacionado: Juegos que se comieron tu disco duro El peso de Call of Duty: Modern Warfare III es inmenso por esta razón De acuerdo con los informes, el peso total alcanza los 234.9 GB en PlayStation 5. Esto incluye CoD: Modern Warfare II (que ahora es el Call of Duty HQ) y la campaña de CoD: Modern Warfare III. Vale la pena señalar que el peso no contempla el multijugador ni el modo zombie de la última entrega. Según la página oficial de Activision, los jugadores necesitarán un mínimo de 149 GB de espacio libre para disfrutar todo lo que ofrece el último videojuego de la saga en PC. Entérate: Call of Duty: Peso Pluma da pista sobre su canción para Modern Warfare 3 Vale la pena recordar que el Call of Duty HQ es una especie de Hub Central donde los jugadores pueden acceder a los últimos lanzamientos de la franquici

:

