Calendario noviembre 2023: Luna de castor, conciertos de Peso Pluma, Luis Miguel y eventos en CDMX

Además de ello, la Secretaría de Cultura ofrece más de 500 eventos (públicos y privados) que puedes consultar a través de la página cartelera.cdmx.gob.mx.El “Sol de México” dará su concierto el 11 de noviembre en el Foro Sol. Pese a que se especuló que el intérprete de “Lady Gaga” no llenó el estadio, son varios quienes esperan el día del evento.al Palacio de los Deportes. Cabe destacar que el artista recientemente lanzó su tema “Ojalá Te Duela” junto al cantante de regional mexicano Pepe Aguilar.

Los primeros días del mes, Saturno terminará su movimiento retrógrado y la Luna pasará a 1°0' de Venus (mag -4.4), lo que provocará una ocultación lunar de Venus, pero sólo será visible en Europa, Rusia occidental, Groenlandia, África y Asia.

De acuerdo con la aplicación de astronomía desarrollada por Vito Technology, 'Star Walk', a mediados de esta temporada también habrá otros acontecimientos interesantes en los que se podrán observar hasta cometas, y México está en la lista:

Es el nombre que recibe la luna llena de noviembre, gracias a los apelativos de los nativos americanos que llamaban al astro conforme a sus características y calendario. Su mayor esplendor tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en México, de acuerdo con 'Star Walk'.Esta lluvia de meteoros será visible desde otros puntos del cielo desde el 18 de noviembre en México y Latinoamérica.

