Cómo ver los mensajes de WhatsApp sin entrar al chat

De manera constante WhatsApp implementa más y más funciones para facilitarnos la comunicación con las personas que nos importan, así mismo mejora sus capas de seguridad y corrige los errores que le son reportados. Hoy te compartiremos un truco muy interesante para que puedas ver quién te está escribiendo o qué contenido multimedia te está compartiendo sin que tengas que entrar al chat. Presta mucho atención a estos pasos y aprovéchala al máximo.

Primero: Abre la pantalla principal de tu teléfono. La vista previa de mensajes se mostrará ahora en la pantalla principal de tu teléfono. Puedes moverla y ajustar su tamaño para que se ajuste a tus necesidades. Una vez que hayas habilitado la vista previa de mensajes, podrás ver el contenido de los mensajes en la pantalla de bloqueo o en la barra de notificaciones. El contenido de la vista previa puede incluir el texto del mensaje, el nombre del remitente y el tipo de mensaje (texto, foto, video, etc.). La vista previa de mensajes es una función opcional que puede desactivarse en cualquier momento





EnsedeCiencia » / 🏆 10. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cursos de inglés GRATUITOS ofrecidos por la Universidad de CambridgeAprende inglés de forma gratuita con los cursos ofrecidos por la prestigiosa Universidad de Cambridge. No pierdas esta oportunidad única.

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »

Desaparecen 5 en Ciudad Mendoza, tras acudir a oficina de TránsitoNo hay pistas de 12 uniformados a lo largo del bulevar Miguel Hidalgo, ni en los corralones de la ciudad. El delegado de esa corporación,su última ubicación fue al interior de las oficinas de tránsito, a donde los trasladaron por conducir el vehículo de una empresa con la torreta encendida y no portar un permiso. “Yo sostengo que a mi esposo se lo llevaron los tránsitos porque él y los demás se encontraban en la delegación. A los tránsitos yo los hago responsables de su desaparición forzada”ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO De acuerdo con Jessica Blanco, sus sospechas de que algo malo ocurriría con Víctor, fue un mensaje que él le envió a suSe buscan: Desaparecen 5 en Ciudad Mendoza, tras acudir a oficina de Tránsito“Él iba a traer un material a Puebla y siempre que regresa se comunica conmigo. Cuando me di cuenta que no me llamaba me preocupé mucho

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Emily Blunt y su experiencia en El Diablo Viste a la ModaAprendió tal cual becaria: EmilyBlunt explica cómo ElDiabloVisteALaModa le abrió los ojos a lo brutal del mundo de la moda. 😨

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Cómo convertir los fracasos en éxitosDescubre cómo los fracasos pueden convertirse en éxitos y cómo aprender de ellos es clave para alcanzar el éxito deseado.

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »

Desastre para la candidatura del gobernador de Nuevo LeónLa suerte de la susodicha candidatura estaba echada desde que el gobernador decidió rebasar los límites constitucionales para designar a quien habría de cubrir su ausencia, sin tener facultades para ello.

Fuente: AristeguiOnline - 🏆 43. / 51 Leer más »