¿Cómo reconocer a una araña “chupasangre”? Este su aspecto y lo que es capaz de hacer

En nuestro país solo dos tipos de araña sean catalogado como peligrosas, están son: la araña violinista y la araña viuda negra. Pero hoy te hablaremos de una araña completamente diferente, es sorprendente y se está volviendo muy popular.. Es muy pequeña, la longitud del cuerpo de los machos varía de 3 mm a 6 mm, mientras que las hembras oscilan de 4 mm a 7 mm.

Características: son color marrón grisáceo, tanto en el cuerpo como en la cara. Los machos adultos tienen caras de color rojo sangre y manchas de pelo blanco encima de los ojos principales y al costado del clípeo y en el palpo de la tibia. Los juveniles y las hembras adultas tienen la cara de color marrón grisáceo, pero las hembras adultas tienen un tinte rojo tenue.

Evarcha culicivora se encuentra en África oriental, en países como Kenia y Tanzania. Habita en regiones donde hay una alta concentración de mosquitos portadores de la malaria. La característica más destacada de Evarcha culicivora es su preferencia por alimentarse de mosquitos portadores de la malaria.

