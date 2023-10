¿Cómo quería ser recordado Matthew Perry y por qué no veía 'Friends'?

el pasado sábado a los 54 años de edad, muchos seguidores han compartido en redes sociales una entrevista que concedió en noviembre de 2022 en el podcast de Tom Power y en la queasí como sobre su voluntad de ayudar a las personas en su misma situación.y lo más importante, que trataba de ayudar a la gente.

Perry aseguró en su libro “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” que de hecho él no quería ver la serie que lo llevó a la fama porque recordaba sus problemas de adicción. “Podía saberlo temporada tras temporada por cómo me veía.Tomaba 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en ‘Friends’ siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado”, mencionó.

Adele rinde homenaje a Matthew Perry, de ‘Friends’ en pleno concierto; así fue el emotivo momentoLa cantante dedicó un momento en pleno show para hablar de la muerte de Matthew Perry, a quien homenajeó por su papel de Chandler en ‘Friends’ Leer más ⮕

Así fue el último reencuentro de Matthew Perry con todos sus compañeros de ‘Friends’ en 2021El actor, que ha fallecido de manera inesperada a los 54 años, siempre tuvo una excelente relación con el resto del elenco Leer más ⮕

Con memes recuerdan a Matthew Perry y su personaje 'Chandler' en FriendsMatthew Perry falleció a los 54 años y los fans de 'Friends' inundaron las redes sociales con mensajes de despedida Leer más ⮕

Familia de Matthew Perry emite un comunicado oficial sobre la muerte del querido actor de 'Friends'La familia de Matthew Perry finalmente lanzaron un comunicado oficial sobre la muerte del famoso actor de 'Friends' Leer más ⮕

Tras la muerte de Matthew Perry, la familia del actor de Friends rompe el silencioMatthew Perry falleció la tarde del sábado 28 de octubre por aparente ahogamiento, reportaron fuentes policiales Leer más ⮕

Creadores de Friends lamentan el trágico fallecimiento de Matthew PerryLa estrella de la serie murió el día de ayer, dejando desconsolados a sus fans en todo el mundo. Leer más ⮕