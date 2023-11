¿Cómo puedes aprovechar mejor los beneficios de la biotina para el pelo? Los expertos responden

Belén Acero, titular de Farmacia Avenida América y especialista en dermofarmacia y nutrición nos explica en primer lugar que la biotina. Asegura que se la conoce también como vitamina B7 y afirma que"es esencial para mantener un cabello sano ya que2. Los champús con biotina pueden dar más cuerpo al cabello pero se recomiendan suplementos más completos, que se verá con más cuerpo, pero no frenará", asegura Belén Acero.

, y parece que solo sería útil en el caso de tener una deficiencia de esta vitamina, lo cual no es nada común", sobre todo en lo que a la ingesta de suplementos se refiere. Es muy importante que a la hora de decantarte por alguno de ellos, te pongas en manos de los profesionales y te hagas, antes de nada, una analítica completa pues hay vitaminas que luchan entre sí generando descompensaciones.

© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial de este reportaje y sus fotografías, aun citando su procedencia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Laura Galván conquista la medalla de plata en los 10,000m en los Juegos PanamericanosLa deportista mexicana subió al podio en una dura prueba en Santiago 2023

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HIPERTEXTUAL: Estos son los precios de los nuevos iMac y MacBook Pro M3 en España y MéxicoApple ha presentado los nuevos iMac y MacBook Pro con chips M3. Estos son sus precios oficiales en España y México.

Fuente: Hipertextual | Leer más ⮕