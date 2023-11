¿Cómo mejorar los seminarios de promoción en Asia?

Regularmente, estos eventos están en manos de las Agencias de Promoción o las secciones comerciales de las Embajadas o algún Centro de Investigación Universitaria, pero también hay organizaciones públicas y privadas.

Esto representa una tarea titánica, ya que se trata de trabajo operativo, pero no sólo eso, tiene que ver con el nivel de interlocución con los invitados y, lo más importante, hacer el trabajo de inteligencia comercial o minería de datos.

Un seminario de promoción de negocios e inversión de manera generalista corre el riesgo de fracasar y convertirse en un foro al que siempre van los mismos que tan sólo buscan la foto o unos bocadillos y copas gratis.

La recomendación es hacer un análisis sectorial a detalle (con fracción arancelaria y datos estadísticos del valor del mercado de ese producto recientes) de lo que se puede ofrecer en el caso de la promoción comercial, incluyendo el sitio datado de todo aquello que buscan los inversionistas donde se puede aterrizar la inversión, pero además, es indispensable un trabajo de localización de las empresas locales que pueden dar soporte en la cadena de...

