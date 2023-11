¿Cómo estará el clima en León, Irapuato, Celaya y Guanajuato en las siguientes horas? Este es el pronóstico

Foto: Especial Para la ciudad de Irapuato mañana se verán principalmente intervalos nubosos en Irapuato. Las temperaturas oscilarán entre 8°C y 28°C durante el dia, cuya máxima se alcanzará sobre las tres de la tarde.A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noreste, con rachas que podrán llegar hasta 36 kilómetros por hora durante la noche.¿Cómo estará el clima en Celaya?Así será el clima en Celaya.

