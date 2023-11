¿Cómo consultar los resultados de la Beca Benito Juárez 2023-2024? AQUÍ te decimos

¿Cómo saber si fuiste seleccionado?Para conocer los resultados solo necesitas seguir unos sencillos pasos para los solicitantes, así que no es complicado saber qué pasa con tu estatus ya que la arroja al momento de consultar el sitio web.Entra a la página de consulta de estatus de las becas Benito Juárez.Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).Añade el folio que te entregó la dependencia una vez que terminaste el registro.

