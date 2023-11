Buen Fin 2023: ¿Es mejor hacer compras en línea o en tiendas físicas? Esto dice la Profeco

, es por ello que en La Razón te decimos las ventajas y desventajas de comprar en línea o en tiendas físicas. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que la forma en la que elijas hacer tus compras tiene sus propios beneficios."de los consumidores para adquirir un producto o servicio", preciso.

En ese sentido, puede ser que los consumidores busquen un artículo en línea, pero que hagan la compra de manera presencial, o al revés que si está agotado, lo llegan a adquirir en línea.Mayor comodidad: puedes comprar desde la comodidad de tu casa, o bien, desde tu trabajo, por lo que te evitarás traslados.En las tiendas en línea puedes comprar a la hora que sea, ya que normalmente no hay restricción de horario.

Las tiendas pueden ofrecer a los consumidores exhibiciones y promociones de ventas en piso, lo que pudiera incrementar la probabilidad de compra. No hay tiempos de espera. Los clientes obtienen una gratificación inmediata. Un ejemplo de ello son las personas que hacen fila para adquirir el nuevo celular de moda y salir con él en mano para usarlo de inmediato.

No es necesario el envío. Debido a que el producto ya está en la tienda, nadie tiene que preocuparse por los tiempos y costos de envío, pérdida o daños de los artículos. El personal de ventas puede ayudarte en la toma de decisiones. Algunos tienen grandes capacidades para las ventas y para responder preguntas e inquietudes de los clientes e incluso hacer sugerencias útiles. Además pueden ayudarte a elaborar estrategias de compra, aprovechando promociones, días de descuentos y productos a bajo precio.

