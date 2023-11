Brugada se viste de Catrina con motivo del Día de Muertos: 'que la luz de las velas ilumine sus caminos'

Cabe destacar que en el retrato también se le observa a Clara con un semblante sonriente y portando un llamativo, que incluyó el típico maquillaje de calavera, una corona de flores rojas sobre su cabeza, un gran moño atado al cuello y un vistoso vestido vestido bicolor con crinolina.recordamos con cariño a quienes ya no están físicamente, pero siguen vivos en nuestro corazón.

Candidato por el Frente Amplio por México debe convenir a la unidad de la alianza, considera Sandra Cuevas¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: Ofrenda de muertos cuesta hasta un tercio del salario promedioSahumerio, copal, sal molida de mesa, pan, las flores de cempasúchil y nube, son de los productos con mayor aumento de precio.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Personas invierten hasta 30% de su salario para montar su ofrenda de Día de Muertos: UNAMLo que más aumentó su precio fue el sahumerio, copal, sal molida de mesa, pan, flores de cempasúchil y nube, señaló el académico de la Facultad de Economía, Luis Fernando González

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Ofrenda del Día de Muertos llega a costar hasta un tercio del salario promedioDe 2015 a 2022, la inversión que realizaron los habitantes de la Ciudad de México se incrementó un 80%

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: En Lerdo, productores de flor para Día de Muertos estiman pérdidas de hasta 50% por lluviasEsto debido a que han batallado para cortar con tiempo, pues los cultivos se encuentran anegados.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Habrá 'megapuente' en Guanajuato por Día de Muertos; regresarán a clases hasta el lunesEl documento fue firmado por el Mtro. Juan Rigoberto Macias Vidales, quien funge como secretario general.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Habrá 'megapuente' en Tamaulipas por Día de Muertos; regresarán a clases hasta el lunesHabrá 'megapuente' en Tamaulipas por Día de Muertos; regresarán a clases hasta el lunes

Fuente: Milenio | Leer más ⮕