Brincos Dieras visita el estudio de Telediario Mediodía

Brincos Dieras, uno de los payasos más famosos del internet, visitó el estudio de Telediario Mediodía, donde saludó a la licenciada María Julia Lafuente y tuvo oportunidad de bromear. Durante la transmisión el comediante habló del evento que dará en Monterrey el próximo 2 mayo y muy a su estilo hizo reír a compañeros de la redacción y aseguró que es aficionado de Tigres como la titular del noticiero. También recordó con María Julia la vez que dio un show que dio a sacerdotes. 'La Lic.

está nerviosona es que ya le he contado de un show que hice con unos padres. Yo quería ser sacerdote, pero la vida da muchas vueltas y aquí estoy', dijo. 'Tengo pensado hacer al menos 20 helicópteros en el Domo Care', dijo en modo de albur. Brincos Dieras relató cómo ha sido su gira en ciudades de Estados Unidos. 'Ya saben que el show de Brincos Dieras no tiene pies ni cabeza, me divierto mucho con la gente y es algo irreverente

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



Milenio / 🏆 9. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Brincos Dieras explica por qué no fue sacerdote, pase a que quería: 'Te tienes que casar con Dios''Yo quería ser (sacerdote) porque llegó un seminarista a hacer sus prácticas ahí', dijo el comediante al recordar su etapa trabajando en una capilla.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

AMLO critica lujos gobernadores PRI- PAN en Veracruz: brincos dieran por demostrar que somos igualesLópez Obrador elogió a la administración de Cuitláhuac García Jiménez y criticó los privilegios que tuvieron los gobiernos anteriores, opinó, a costa de corrupción

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

AMLO critica lujos de gobernadores PRI- PAN en Veracruz: brincos dieran por demostrar que somos igualesLópez Obrador elogió a la administración de Cuitláhuac García Jiménez y criticó los privilegios que tuvieron los gobiernos anteriores, opinó, a costa de corrupción

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

AMLO critica lujos de exgobernadores PRI- PAN en Veracruz: brincos dieran por demostrar que somos igualesLópez Obrador elogió a la administración de Cuitláhuac García Jiménez y criticó los privilegios que tuvieron los gobiernos anteriores, opinó, a costa de corrupción

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Pati Chapoy recibe a su nuevo compañero en TV Azteca con un fuerte comentario: "no imaginé que dieras para tanto"La experta en temas dela farándula le dio una peculiar bienvenida al reconocido conductor

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Apoyo de Vox a campaña de Xóchitl Gálvez en vez de afectarnos, ayudará a la 4T: AMLOEl presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los “conservadores corruptos” quisieran demostrar que su gobierno son iguales a ellos, pero “brincos dieran”

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »