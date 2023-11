Blinken busca balance entre apoyo a Israel y minimización de víctimas civiles en Gaza

Israel envió fuerzas terrestres a Gaza, controlada por Hamás, a finales de la semana pasada, tras varios días de ataques aéreos y de artillería en represalia por el ataque sorpresa de Hamás en el que, según Israel, murieron 1,400 personas, en su mayoría civiles, y 240 fueron tomadas como rehenes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Estados Unidos no permitirá un alto al fuego en Gaza porque ayudaría a Hamás: Antony BlinkenEl secretario de Estado pidió a los senadores estadunidenses que aprueben apoyo militar a Israel. Así lo dijo.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Manifestantes irrumpen audiencia de Anthony Blinken piden cese el fuego en GazaEl secretario Estado de Estados Unidos, Antony Blinken comparecen en el Senado para defender la ayuda adicional que el gobierno de Joe Biden pide para Israel

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

FORO_TV: Israel se Adentra En Gaza; Netanyahu Rechaza Peticiones de Cese al FuegoBenjamín Netanyahu, primer ministro israelí, descarta un cese al fuego con el fin de facilitar la liberación de cautivos o poner fin a la guerra, la cual ha dicho 'será larga y difícil'

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MILENIO: Ejército de Israel rescata en Gaza a una mujer soldado secuestrada por Hamás400 personas asesinadas y 5 mil 400 heridos. se han registrado en Israel.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PROCESO: Irán afirma que EU envió militares a Israel para 'supervisar y dirigir' la ofensiva en GazaEl general mayor Gholam Alí Rashid señaló que Teherán cuenta con información de Inteligencia que apunta a la presencia en Tel Aviv de estos comandantes del Ejército y la Armada estadunidense.

Fuente: proceso | Leer más ⮕