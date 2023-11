Blackpink es nombrado miembro honorario de la Orden del Imperio Británico

Ayer por la tarde, Blackpink visitó el palacio de Buckingham, donde el rey Carlos III invistió a Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa como miembros honorarios de la Orden del Imperio Británico. Desde 1997, cuando recibieron a las Spice Girls, el Rey no estaba ante un grupo de pop de tal magnitud. Según el Palacio, los honores se hicieron en reconocimiento al papel de la banda como Defensores de la COP26 2021. No era algo que yo supiera, pero me complace conocer la ética climática de Blackpink.

Una rápida búsqueda en Gov.uk revelará que los MBE honorarios se conceden tradicionalmente a diplomáticos extranjeros que han hecho grandes avances en sus respectivos campos: medicina, relaciones comerciales, derechos humanos. Resulta lógico, pues, que Blackpink –quizá el grupo pop más exitoso de la cultura contemporánea– se sitúe junto a los artífices del cambio de las Naciones Unida





VogueMexico » / 🏆 12. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El imperio británico y la sangre de su riqueza: una lección histórica para occidenteEspecialistas han coincidido en que el período conocido como el apogeo del poder imperial de Gran Bretaña, fue particularmente devastador para la India

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Lachlan Murdoch, el próximo jefe de Fox News y el imperio MurdochSerá presidente de News Corp. y a la vez conservará el puesto de CEO y presidente del directorio de Fox Corp., la empresa matriz de Fox News Channel.

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

China-califica a-EU como verdadero imperio de la mentiraEl Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que Estados Unidos 'es el verdadero imperio de la mentira'.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Francis Ford Coppola dice que el Imperio Romano inspiró su película MegalopolisEl director Francis Ford Coppola se une a la tendencia sobre el Imperio Romano y asegura que fue lo que inspiró su película de ciencia ficción Megalopolis.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Juez dictamina que Donald Trump defraudó a bancos y aseguradoras mientras construía su imperio inmobiliarioEl juez Arthur Engoron falló el martes en una demanda civil presentada por el fiscal general de Nueva York al encontrar que el expresidente engañó a bancos, aseguradoras y otros al sobrevaluar masivamente sus activos.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Juez dictamina que Donald Trump cometió fraude durante la construcción de su imperio inmobiliarioMás allá de presumir de sus riquezas, Trump, su empresa y sus principales ejecutivos mintieron repetidamente sobre ellas en sus estados financieros anuales

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »