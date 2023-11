¿Bitcoin es una marca? ¡Aguas!, no se pueden cobrar regalías con su uso

(IMPI) declaró la nulidad del registro de marca Bitcoin que un particular pretendía obtener para su beneficio propio hace diez años, buscando exigir regalías por el uso de la marca en México a toda la comunidad que utiliza este activo digital.para Bitcoin, misma que se otorgó incorrectamente a este en 2015, debido a la poca visibilidad y entendimiento que aún se tenía del proyecto, el nombre y la imagen de la marca en México”, explicó Bitso.

La firma mexicana detalló que al no tener intermediarios por diseño, una de las bases fundamentales del proyecto ha sido la descentralización, que permite transacciones directas y libres entre personas, dotando de autonomía a un sistema financiero del cual nadie es dueño ni controla.

