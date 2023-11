Billie Eilish revela su inseguridad y enfrenta críticas por exhibir su cuerpo

La exitosa y reconocida cantante y actriz Billie Eilish ocultó su cuerpo detrás de prendas holgadas durante un largo período. Cuando finalmente optó por exhibirlo, enfrentó críticas por lo que algunos consideraron una 'sexualización'.

No obstante, en una entrevista reciente compartió que su elección previa de vestimenta holgada no fue una estrategia para evitar la sexualización, sino una respuesta a la inseguridad que sentía respecto a mostrar su cuerpo, algo que, según ella, ningún hombre sufre. Actualmente a Eilish no le molesta ser objeto de deseo y revela que nunca se ha sentido atractiva o femenina, a pesar de identificarse como 'ella/ella'. Asimismo, exhibe su cuerpo sin reservas y confronta las críticas que surgen a raíz de su cambio de actitud, manifestando que en ocasiones se siente una figura sexual y que está determinada a vivir sin limitaciones

