¡Bien Talavera! El portero de Bravos le roba el gol a Moisés

¡Serie de rebotes y Camilo evita el gol de Pachuca!¡Cerca Bravos! Chávez cruza demasiado el tiro y se salva la Máquina

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: ¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligrosoEl rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Gonzalo Pelúa.El rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.El rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡GOL! anota para Cruz Azul. Ángel SepúlvedaEl rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Carlos Rodríguez.El rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogolEl centro de Nacho Rivero fue peligroso, pero los jugadores de Bravos terminaron desviando el balón.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕