¿Belinda le hizo un amarre a Nodal? Esto reveló una bruja

De acuerdo con la presunta bruja,"había una enfermedad de por medio","Efectivamente la mamá de este artista estaba enferma (...) Se llevaban a una persona que pudo haber fallecido en ese momento", afirmó Yeyetzi Maestra, dando un giro inesperado a la historia y agregando más drama a la situación.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Bruja de Catemaco asegura que Belinda le hizo un 'amarre' a Christian NodalLa presunta bruja de Catemaco dio una entrevista en donde aseguró que la cantante hizo un supuesto trabajo a la pareja de Cazzu.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Entre velas y cuervos, así vivió el primer Halloween Inti, la hija de Nodal y CazzuTambié estuvo presente Amel, hijo de la hermana del cantante quien lució un disfraz de baby yoda

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: ¡Si hubo amarre! bruja de Catemaco asegura que ella liberó a Nodal y a su familia de la brujería que Belinda le hizoDieron detalles del trabajo que se encontró en donde puso en riesgo la salud de la madre del cantante

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Cazzu revela el nombre que Christian Nodal quería para su hija; ¿cuál es?La rapera argentina y el cantante de regional mexicano recientemente se convirtieron en padre; Cazzu relató un tierna anécdota que pasó junto a Christian Nodal

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Así celebro Halloween la mamá de Christian Nodal con su nieta; 'en casa de los abuelos'La madre del cantante desde el principio a mostrado su emoción por convertirse en abuela; compartió una imagen con su nieta, quien nació hace unas semanas

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Mamá de Christian Nodal comparte primera FOTO de la bebé de Cazzu: 'con los abuelos'La noticia del nacimiento de los famosos cantantes se dio a conocer el pasado jueves 14 de septiembre.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕